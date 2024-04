Luis Enrique tras caída de PSG ante Barcelona: Yo nunca veo al rival favorito

El entrenador de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se mostró confiado en la remontada después de la derrota de este miércoles por 3-2 ante FC Barcelona, en Francia, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

"Nada demasiado bueno cuando el resultado no es el que quieres. Hemos hecho un muy buen partido ante un muy buen rival. Se ha complicado el partido cuando hemos recibido el 0-1 y hemos dudado. Con el 2-1, hemos tenido dos palos y en un córner nos han metido el 2-3, vamos allí con todo", señaló en conferencia de prensa.

"No hablo individualmente de ningún jugador, menos en una derrota. Lo que he visto en el terreno de juego es lo que comento. Lo acepto así. No hablo de temas individuales y menos después de perder", añadió.

"Yo nunca veo al rival favorito, sea quien sea. En la competición de alto nivel, lo veo así. Y seguiré pensando que vamos a ir a Barcelona a ganar el partido. Repito. Hemos podido ganar este partido. Con 2-1 hemos tenido un palo. Esto va de pequeños detalles y esperemos que los pequeños detalles caigan de nuestro lado en el partido de vuelta", cerró.

La vuelta de esta llave es el 16 de abril.