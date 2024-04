Pep Guardiola: La suerte no existe, como decía Cruyff

Josep Guardiola se despidió abrazando y felicitando a Carlo Ancelotti tras la eliminación de Manchester City a manos de Real Madrid en Champions League, y luego sentado en la conferencia de prensa, se enteró de los elogios del entrenador italiano, pero aterrizó la derrota al contexto de su equipo.

"¡Qué elogio! Felicio a Real Madrid. No es cuestión de justicia o injusticia. No fuimos capaces de hacer otro gol. Como entrenador se piensa en crear más y que te creen menos, pero a veces no es suficiente. Nada que reprochar. Ellos están en semifinales y nosotros no", comenzó diciendo el catalán, quien se notaba disconforme con la eliminación.

Consultado sobre si había otra forma de ganar en su casa, dijo que "no lo sé. Cuando nos vuelva a tocar el Madrid lo veremos. Tenemos que tener la finura en los últimos metros. En los últimos partidos que hemos jugado aquí hemos estado a un altísimo nivel. En el 4-3 y el 4-0 dominamos, hoy también. Pero nos faltó marcar".

Siguiendo con los elogios, agregó que si bien "preferiría haber ganado. Toca felicitar al Real Madrid, defendieron muy atrás y con una solidaridad increíble. No tengo ningún arrepentimiento. Siempre intentamos crear más ocasiones y que nos generen pocas. Lo hicimos todo. En defensa y en ataque. Al margen de dos o tres transiciones, jugamos excepcionalmente bien en todos los aspectos, pero por desgracia no pudimos ganar".

Luego, abordó las salidas de Erling Haaland y Kevin De Bruyne, asegurando que "ellos me pidieron que los sacara", desechando especulaciones sobre algún plan detrás de esas sustituciones.

Y para culminar su ronda, citó a uno de sus mentores, intentando explicar la dolorosa derrota: "La suerte no existe, como decía Johan Cruyff. No hicimos gol. Lo hemos hecho todo menos marcar. Perder así duele. Hoy estamos mal, y mañana también. No se puede ganar siempre, pero lo hemos intentado y lo hicimos bien. Mostramos nuestra personalidad contra el Madrid y no sé qué más podríamos haber hecho. Perdimos en penales por 4-3, eso es lo que nos ha faltado", sentenció.