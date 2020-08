Presidente de Napoli exigió a la UEFA cambiar la sede del duelo ante FC Barcelona

El presidente de Napoli, Aurelio De Laurentis, amenazó a la UEFA por su decisión de mantener el partido ante Barcelona de Arturo Vidal por la Champions League en el Estadio Camp Nou, pese al reciente rebrote de coronavirus en Cataluña.

De Laurentis dijo molesto a Sky Sports que "espero por ellos (la UEFA), que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, se desatará el infierno. Escuchas desde España grandes miedos y ellos pasan del tema. En la UEFA hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo".

Además, el mandamás de los napolitanos cuestionó la planificación del ente rector del fútbol en Europa y señaló que "en la UEFA nadie sabe hacer negocios. Y, además, con nuestro dinero. Si decidieron que la Champions se jugase en Portugal y la Europa League en Alemania, nosotros también podríamos ir".

El duelo entre Barcelona y Napoli está programado para el próximo sábado 2 de agosto a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).