Real Madrid y Manchester City se enfrentarán en los playoffs de la Champions League

Este viernes se realizó en Nyon, Suiza, el sorteo para los playoffs de octavos de final en la Liga de Campeones y el emparejamiento determinó que Real Madrid se enfrentará al Manchester City, en el que sin duda será el enfrentamiento más atractivo de esta nueva fase del principal certamen europeo.

Aunque el elenco inglés no atraviesa su mejor momento deportivo, se trata de los dos últimos ganadores del certamen, quienes se enfrentarán por cuarta temporada consecutiva, con balance hasta ahora de dos triunfos para los merengues.

We will face Real Madrid in the @ChampionsLeague knockout phase play-off! 💪 pic.twitter.com/rweVSjUUk0