Rodri fue elegido como el mejor jugador de la Champions League 2022-23

El español Rodri, autor del gol del título de Manchester City en la Champions League ante Inter, fue elegido como el mejor jugador de toda la edición 2022-23 del torneo de clubes europeo.

La elección estuvo a cargo del Panel de Observadores Técnicos de la UEFA, que lo reconoció por su tremendo rendimiento a lo largo de la competición.

"El jugador de 26 años participó en todos los partidos de la campaña del Manchester City en la que ganó la Champions excepto en uno, y marcó dos goles. En la final, se convirtió en el Jugador del Partido, con un tanto siendo decisivo para la conquista del trofeo", detallaron en el anuncio.

Rodri jugó un total de 12 partidos en la reciente Champions, registrando dos goles, 93.8 por ciento de precisión en sus pases, un total de 134.8 kilómetros recorridos en cancha y una velocidad punta de 31.6 kilómetros por hora.

El panel también entregó al georgiano de Napoli Khvicha Kvaratskhelia el premio al mejor jugador joven del torneo, con 22 años, mientras que el noruego Erling Haaland encabezó el grupo de los 10 mejores goles del curso, destacando el que convirtió a su exclub Borussia Dortmund en fase de grupos.

Mientras tanto, el 11 ideal de la competición quedó conformado por: Thibaut Courtois (Real Madrid) en el arco, Kyle Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter), y Federico DiMarco (Inter) en defensa; John Stones (Manchester City), Rodri (Manchester City) y Kevin De Bruyne (Manchester City) en mediocampo; mientras que Bernardo Silva (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City) y Vini Jr (Real Madrid) comandan el ataque.

