Simeone: Jamás fui despreciativo con mis colegas, elijo respetar siempre

Después de las muchas opiniones y críticas al planteamiento defensivo de Atlético de Madrid en el partido de ida con Manchester City, de técnicos como Arrigo Sacchi o Marco Van Basten, Diego Simeone remarcó que "jamás fue despreciativo con un colega", mientras prepara el duelo de revancha.

"Entreno desde el año 2005, 2006, hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío. Jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito. Entiendo que hay distintas maneras de expresar lo que uno siente, lo que ve y vive cada partido, pero cuando uno es despreciativo con un colega no lo comparto", respondió el técnico cuando fue preguntado por las críticas recibidas desde varias sectores.

"Después, de los periodistas, ex jugadores, la gente que hace mucho que no juega y quieren decir algo diferente, estamos como decía mi padre: el 'pez por la boca muere'. Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero entre los colegas, no. Cada uno tiene sus formas y yo elijo una: respetar a mis colegas siempre", continuó Simeone, en plena planificación de la remontada que se propone este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"No nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros hacemos, buscando los tiempos justos para crear lo que nosotros creamos. Ojalá podamos combinar mejor, tener transiciones más rápidas, aprovechar los contragolpes con mejor precisión, que los futbolistas con jerarquía nuestros puedan tener una noche fantástica... A un partido todo puede pasar", proclamó.

Atlético de Madrid perdió en la ida por 1-0, por lo que necesita reaccionar y remontar la serie ante los dirigidos por Josep Guardiola.