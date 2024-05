Thomas Muller: "El árbitro tomó una decisión muy extraña, esto siempre pasa en Madrid"

En Bayern Munich no quedaron para nada contentos con el cometido del árbitro polaco Szymon Marciniak en la revancha ante Real Madrid de este miércoles, y fue el referente del elenco alemán Thomas Muller el que criticó las decisiones del juez europeo.

El experimentado atacante hizo relación más específicamente al polémico gol anulado al neerlandés Matthijs de Ligt y que era el 2-2 antes de irse al alargue.

"El árbitro tomó una decisión muy extraña, ni siquiera quiso ver el VAR. Esto pasa siempre en Madrid, ya ocurrió en el pasado con dos goles de Cristiano Ronaldo. Pero, no debemos resumir nuestra derrota en esto", declaró Muller en zona mixta tras el compromiso.

"No se puede explicar lo que pasó", cerró el delantero en su protesta".

Thomas Muller’s take on the offside.



Very convenient and typically Real Madrid 💰#cldk #RealMadridVsBayernMunich #RMAFCB #ChampionLeague pic.twitter.com/pzRWdVtwPC