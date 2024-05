Thomas Tuchel está furioso por la polémica ante Real Madrid: Esto no habría pasado al revés

El director técnico de Bayern Munich, Thomas Tuchel, se descargó tras el partido por la gran polémica de la derrota por 2-1 ante Real Madrid (que significó la eliminación de su equipo en semifinales de la Champions League), situación que se produjo por un offside dudoso en una jugada que terminó en gol, el que era el empate, en los segundos finales de juego.

La acción no pudo ser revisada por el VAR porque el árbitro polaco Szymon Marciniak cobró la posición de adelanto antes de que terminara la jugada, que concluyó al fondo del arco madridista, algo que va contra el reglamento actual, que señala que el asistente y el juez central deben esperar que se cierre la acción para pitar un fuera de lugar.

[VIDEO] ¿Bien cobrado?: El polémico gol anulado a Bayern Munich ante Real Madrid https://t.co/6YFVqgo49I pic.twitter.com/FHNw4KUzrq — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 8, 2024

El desahogo de Thomas Tuchel

Tuchel dijo en conferencia de prensa: "Creo que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El asistente es el primero que se equivoca y levanta la bandera directamente. Y no podía estar seguro. Tener los huevos de levantar la bandera es un error importante. El árbitro cuando ha visto que ganamos el rebote y toma la decisión de pitar cuando rematamos en cinco segundos. Hemos perdido, pero esto no habría pasado al revés".

"Aceptamos las disculpas pero no es el momento de pedirlas. Son semifinales y no es el momento de cometer esos errores. Los árbitros tienen que estar al máximo nivel y no pueden pedir disculpas. Si no es capaz de estar a la altura, ¡no vale con pedir disculpas!", añadió furioso.

También habló con DAZN y sostuvo: "La escena final es la guinda de la torta. ¡Es un desastre absoluto! El segundo gol del Real Madrid pone fin al partido. El árbitro no tiene que hacer sonar el silbato. Es una violación de las reglas".

"Hay que tener muchos huevos para levantar la bandera cuando no lo tienes claro y luego para pitarlo. Es un doble fallo. Es impropio del fútbol moderno", sentenció.