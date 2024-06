Vinícius tras ganar la Champions con Real Madrid: El Balón de Oro me da igual, me creo el mejor

La estrella de Real Madrid Vinícius Junior se mostró muy contento por la conquista de la Champions League en la final por 2-0 ante Borussia Dortmund, con un gol suyo en Wembley.

"Vini" fue consultado por la posibilidad de recibir el Balón de Oro a final de año, luego de una temporada fantástica con los Merengues.

¿MARCAR EN DOS FINALES DE CHAMPIONS?



¿POR QUÉ NO? pic.twitter.com/uRuZMfHW6f — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2024

¿A Vinícius Junior le da igual ganar el Balón de Oro?

"El Balón de Oro me da igual, la gente cercana y a mi alrededor me dicen que soy el mejor y yo me lo creo", señaló tras el compromiso el brasileño.

Además, habló del título grupal: "Estoy muy contento por ganar mi segunda Champions y seguir haciendo historia con este equipo que ha ganado tantas veces".

Además, se proyectó un largo tiempo en la Casablanca: "Quiero seguir en este equipo para siempre, como Nacho, Kroos o Modric que nos han enseñado el camino. Yo me veo retirándome aquí pero la gente del Flamengo no me va a dejar".