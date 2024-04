Xavi y la revancha con el PSG: Nuestro estadio debe ser una caldera

El Barcelona desea instalarse en las semifinales de la Champions League este martes cuando enfrente al PSG como local en el Estadio de Montjuic, y donde cuenta con una ventaja del 3-2 de la ida en París.

Xavi, técnico de los catalanes, se refirió a este choque y las dificultades que allí tendrán, ya que el PSG y Luis Enrique son duros adversarios pues son “uno de los mejores equipos y entrenadores del mundo”, por lo que su equipo debe “mostrar la mejor cara y personalidad. Nos tenemos que dejar la piel y la vida”.

El entrenador de los “culé” fue más allá en sus elogios para el adiestrador del elenco francés.

"No he visto un partido de un equipo de Luis Enrique que no haya salido al ataque, y más aún mañana, que va perdiendo. Espero que salga al ataque”. Incluso lo mencionó como alguien que tomó como modelo “me acuerdo mucho de Luis Enrique, de Pep y de Luis Aragonés. Son los entrenadores que me han marcado más”.

Por esta situación Xavi señala que además de lo futbolístico el hincha debe jugar un papel especial. "Jugamos en casa y Montjuïc debe parecerse mucho al escenario de las grandes noches. Tiene que ser una caldera. Necesitamos a la afición, porque habrá momentos difíciles en los que el PSG nos hará sufrir".

El partido entre Barcelona y PSG se jugará este martes 16 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT).