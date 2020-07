Agente de Manuel Pellegrini descartó partida de Real Betis: "Aunque lleguen ofertas, no se iría"

Jesús Martínez, agente de Manuel Pellegrini, descartó totalmente que el chileno dejará Real Betis para partir al fútbol de China, manifestando su sorpresa por la información de esa supuesta oferta desde Asia.

"Me sorprendió la noticia, no da lugar. No ha tenido ofertas de China", declaró Martínez en el programa español El Chiringuito.

En la misma línea, explicó que "cuando tuvo el ofrecimiento de Betis, Pellegrino ya tenía ofertas de China, y cuando le dije 'esto es lo que hay', Manuel prefirió que el mejor equipo que había para él, en cualquier parte del mundo, era Betis".

Además, apuntó que no importaba si la propuesta fuese "irrechazable", porque "aunque llegaran ofertas, no se iría de Betis".

"Pellegrini firmó un contrato, y el único caso que le conozco, en los años que llevo con él, fue cuando West Ham prescindió de sus servicios. Y en Real Madrid sólo estuvo un año, pero no es que el contrato no lo vaya a cumplir", cerró.