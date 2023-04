Castellanos: Tengo la espina de jugar en Argentina, pero estoy disfrutando mi momento

El delantero argentino Valentín Castellanos recordó que estuvo muy cerca de fichar en River Plate hace algunos meses y reconoció que su "espina" es jugar en Argentina, pero que de momento disfruta su momento de gloria en Girona de España.

"Que me haya llamado River y me pidiera Marcelo Gallardo era algo muy lindo, representaba parte de mi carrera y un crecimiento estar ahí. Sabía que tenía que crecer, aspirar a un poco más, a lo mejor al fútbol europeo. Tengo la espina de jugar en el fútbol argentino, pero estoy disfrutando el momento acá", indicó en conversación con ESPN.

"La charla estuvo, las ofertas estuvieron, pero no dependía de mí. Dependía de los clubes. Yo quería estar si estaba Gallardo, pero no se llegó a un acuerdo, no llegaron a un número los clubes", agregó.

También recordó el momento en que cerró sus redes sociales luego de un partido contra FC Barcelona.

"No fueron nada de críticas, sino que a veces soy muy autocrítico conmigo mismo, a veces quiero ser el mejor, crecer en lo personal y ayudar al equipo. Tuve una chance clara y no lo pude hacer y me frustré, quería desconectarme del mundo y disfrutar con mi familia y la gente que me rodea. Tomé esa decisión para no leer esos comentarios negativos que no ayudan en nada", expuso.