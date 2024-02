Como el "dedo de Jara": Ocampos enfureció por la fea acción de un hincha en España

Un insólito momento se vivió este lunes en el partido entre Rayo Vallecano y Sevilla, ya que un hincha tocó con su dedo el trasero del argentino Lucas Ocampos.

Pasada la media hora de juego, Ocampos estaba en el borde de la cancha para hacer un saque lateral cuando el hincha utilizó su dedo indice para provocar al futbolista de Sevilla.

Ocampos sintió la molesta y de inmediato se dio vuelta para encarar al joven, aunque mantuvo la calma y no pasó a mayores.

😳 Un hincha del Rayo Vallecano le tocó la cola a Lucas Ocampos cuando estaba a punto de sacar un lateral... pic.twitter.com/CAGB9cOnBr — Diario Olé (@DiarioOle) February 5, 2024

Aunque después del partido, el trasandino expresó su molestia al medio DAZN.

"Ojalá La Liga lo tome con seriedad, como el racismo y esas cosas, no creo que todos los aficionados sean así, pero siempre hay un tonto. Ojalá esto no pase en otros ámbitos, si lo del dedo pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede pasar".

"Me contuve, porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les llegue a pasar. Esperemos que tomen represalias, aunque insisto, un tonto no puede manchar a la afición, que se comportó muy bien", aseveró.