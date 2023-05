Courtois: Si Vinicius dice que no quiere jugar me hubiera ido de la cancha con él

El belga Thibaut Courtois, portero de Real Madrid, condenó los cánticos racistas que recibió el brasileño Vinícius Junior durante la derrota ante Valencia en Mestalla (1-0) y aseguró que si este le hubiera dicho "que no quiere jugar", se "hubiera ido de la cancha con él".

"Algún día tienen que poner una cámara enfocando solo a esa gente. A mí me hicieron gestos de todo también... el fútbol de hoy en día es ir al campo a insultar y no a animar. Si 'Vini' me dice que no quiere jugar, me hubiera ido con él", dijo en Movistar+.

"En un momento dijo que paraba y luego que seguía. Yo me hubiera ido con él porque es algo que no podemos tolerar", amplió.