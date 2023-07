Denuncia por agresión de Valverde a jugador de Villarreal fue archivada

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó este martes el sobreseimiento y archivo del expediente abierto al jugador uruguayo de Real Madrid, Federico Valverde, por la presunta agresión a Alex Baena en el partido de liga ante Villarreal el pasado 8 de abril.

Competición resolvió el archivo al considerar que no resulta procedente pronunciarse de forma contraria a como lo hizo el juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en el que el jugador del equipo amarillo denunció los supuestos hechos, y que el pasado día 3 archivó provisionalmente la denuncia.

Dicho juzgado dictó el archivo al "no resultar debidamente justificada la perpetración del delito leve que dio motivo a la formación de la causa" y Competición afirmó que tras esto "no resulta procedente" que por su parte "se dicte otra resolución que no sea coincidente, en cuanto a la apreciación de los hechos producidos, con la sostenida por el Juzgado de Instrucción nº 48".

Contra el archivo acordado por el Comité de Competición cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación en el plazo de diez días hábiles.