Diego Simeone: Nunca hablé con Cristiano Ronaldo

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, aseguró este martes que "nunca" habló con Cristiano Ronaldo sobre un posible fichaje durante el pasado mercado, porque, al igual que él no se ve dirigiendo a Real Madrid, es "difícil" ver al atacante portugués en el conjunto rojiblanco, al tiempo que remarcó en ese sentido que tiene "las ideas bastante claras" de lo que quiere y "lo que necesita el equipo".

"No hablé nunca con Ronaldo. Lo expliqué muy bien en la entrevista el otro día, así que no hay mucho más por comentar. Yo no me veo dirigiendo a Real Madrid, de la misma manera que, más allá de toda su jerarquía, capacidad y extraordinario gol, difícil verlo a él en Atlético de Madrid", expresó el técnico en la rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.