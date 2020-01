El polémico episodio de Messi con Joao Felix en la Supercopa de España

Atlético de Madrid dio el golpe al eliminar a FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España, un partidazo que estuvo marcado por la polémica, no solo por el protagonistmo que tuvo el VAR, sino también por un tenso momento que protagonizó Lionel Messi con Joao Félix.

Cuando finalizó el primer tiempo, igualados sin goles, Jordi Alba provocó al joven portugués poniéndole el dedo en su cara. La figura de los "colchoneros" no se arrugó y se sacó con un manotazo el brazo de su rival, aumentando la tensión.

Segundos después, llegó Messi y recriminó al luso, quien, otra vez, no se dejó intimidar y aguantó el careo con el capitán blaugrana. De inmediato, llegaron el resto de los jugadores y continuaron la discusión. Stefan Savic y Luis Suárez terminaron amonestados.

Joao Felix going head to head against Messi. Someone needs to teach this kid some respect. pic.twitter.com/ElG7VjVOxH