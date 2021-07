Enzo Roco: Estar en una competencia como la liga española es un plus para cada jugador

El zaguero chileno Enzo Roco fue presentado este miércoles en Elche, club al que regresó tras seis años desde su partida, e indicó que para él es un "plus" disputar la liga española, tomando en cuenta que le sirve para mantenerse en el alto nivel.

"Son varios motivos, el primero creo que apunta a lo deportivo, a estar en una competencia como la liga española es un plus para cada jugador, más para nosotros los sudamericanos que estamos en una lucha por ser llamados a la selección y mantenernos en el alto nivel", indicó el formado en U. Católica.

"También en mi madurez, no solo porque haya sido un ex jugador del club, sino que por la temporada que hice el año pasado, conlleva a estar de vuelta en una liga como la española", agregó.

"Estoy feliz, me han recibido como siempre supe, ver gente que no veo hace tiempo me reconforta, me dan ganas de estar comprometido en un club que se merece estar en primera división. Es bueno en lo personal, por el tema de adaptación, conocer la ciudad, el club, las personas, y feliz por reencontrarme con el técnico", señaló.

"Los dos años que estuve en la liga fueron soñados. Vine muy joven, en lo deportivo la liga está un peldaño más arriba que las otras, pero mantenerse en competencia y destacar en cada club que uno ha estado reconforta en el camino, es la mejor elección que pude haber tenido", sostuvo Roco.