Julen Lopetegui entrenará a Sevilla por las próximas tres temporadas

Julen Lopetegui es el nuevo entrenador de Sevilla para las próximas tres temporadas, según informado este martes el club nervionense en su web.

El técnico vasco, de 53 años, llega a la ciudad este mismo martes y será presentado el miércoles como DT de la entidad de Nervión, en la que recala tras ser seleccionador nacional y, durante diez jornadas en la pasada Liga, entrenador de Real Madrid.

Julen Lopetegui Argote, nacido en la localidad guipuzcoana de Asteasu, empezó a entrenar en 2003-2004 en Rayo Vallecano poco después de colgar los guantes. Estuvo diez jornadas al frente del conjunto rayista y en 2006 firmó por Real Madrid para dirigir a su equipo de ojeadores.

En la temporada 2008-2009 regresó a los bancos en el filial madridista en Segunda B y en 2010 pasó a formar parte del organigrama técnico de la RFEF, donde dirigió a las selecciones sub 19 y sub 20 de forma simultánea. En 2012 logró su primer título como técnico, el Europeo sub 19, que completó con el de la sub 21 al año siguiente.

En el verano de 2014 dejó la selección y se marchó a FC Porto, que entrenó durante dos temporadas hasta que fue destituido. Siete meses más tarde fue nombrado seleccionador absoluto de España en sustitución de Vicente del Bosque.

Tras clasificar a España para el Mundial 2018, fue destituido a dos días del comienzo de la cita mundialista tras anunciarse su fichaje por Real Madrid club en el que permaneció diez jornadas y en el que fue sustituido por Santiago Solari.