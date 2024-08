La era de Hansi Flick en FC Barcelona tropieza en su inicio luego de una estrepitosa caída frente a AS Mónaco

El FC Barcelona sufrió una dura derrota por 0-3 frente a AS Mónaco por el tradicional Trofeo Joan Gamper, dejando a los fanáticos con serias dudas sobre la capacidad del entrenador Hansi Flick en su debut ante el público en el estadio Olímpico de Montjuic, encuentro donde un chileno estuvo presente.

El elenco culé se presentó al partido mostrando su plantel para la temporada 24/25 con varios fichajes y estrellas como Dani Olmo y Lamine Yamal. Sin embargo, el encuentro terminó en una amarga derrota.

Today was a day for the books! 🏠 Welcome home, Dani pic.twitter.com/xLtHkJ8j2C

Los franceses se pusieron rápidamente en ventaja al comienzo de la segunda etapa, luego de un error en la salida con balón de los 'blaugranas', que Lamine Camara aprovechó para abrir el marcador. Poco después, Breel Embolo amplió la ventaja, en los 57'.

Los catalanes intentaron reaccionar con varios cambios, incluyendo la entrada de Lamine Yamal. El equipo mostró más intención ofensiva, pero el Mónaco se defendió bien y mantuvo el control del partido.

En los últimos minutos, el equipo del chileno Guillermo Maripán, que vio el duelo desde la banca, selló la victoria con un gol de Christian Mawissa (86'), dejando al Barcelona sin opciones de remontar. La derrota genera incertidumbre sobre el desempeño del equipo de Hansi Flick para la temporada que se avecina.

La caída en el Trofeo Joan Gamper plantea dudas sobre la preparación del Barcelona antes del inicio de La Liga, con el primer partido de la temporada, cuando debuten frente al Valencia en Mestalla el próximo sábado 17 de agosto.

✨🇫🇷 Monaco beat Barcelona 3-0 away from home in pre-season and are the given the Joan Gamper trophy. 🏆 pic.twitter.com/fKnLW1ch0z