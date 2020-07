La programación de la jornada 35 de la liga española

Este martes se comienza a jugar la fecha 35 de la liga española, en la cual Barcelona de Arturo Vidal quiere recortar distancias a Real Madrid en el liderato del torneo.

Los "blaugranas" reciben en el Estadio Camp Nou a Espanyol en el clásico de Cataluña, mientras que los "merengues" reciben a Alavés en el cierre de la jornada.

Revisa la programación completa de la fecha 35 de la liga española:

Martes 7 de julio

Valencia vs. Valladolid, 13:30 horas.

Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid, 16:00 horas.

Miércoles 8 de julio

Getafe vs. Villarreal, 13:30 horas.

Real Betis vs. Osasuna, 13:30 horas.

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Espanyol, 16:00 horas.

Jueves 9 de julio

Mallorca vs. Levante, 13:30 horas.

Eibar vs. Leganés, 13:30 horas.

Athletic de Bilbao vs. Sevilla, 16:00 horas.

Viernes 10 de julio

Real Sociedad vs. Granada, 13:30 horas.

Real Madrid vs. Alavés, 16:00 horas.