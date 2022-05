Luis Suárez y su salida de Atlético de Madrid: Me hubiese gustado seguir, estaba encantado

El uruguayo Luis Suárez reveló a la prensa española que deseaba seguir un año más en Atlético de Madrid, club con el que termina contrato el próximo 30 de junio y que ya le realizó una despedida.

"Me hubiese gustado (seguir), sí, porque estaba encantado. Estaba cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado, pero aceptándolo de la mejor manera y también sabiendo que la exigencia iba siendo más grande, compitiendo con jugadores en el plantel que estaban a un grandísimo nivel. Pero no se dio la posibilidad", dijo en una entrevista con la radio Cadena Ser.

Además, explicó que ningún directivo del equipo, ni el DT Diego Simeone, le comunicaron que no iba a seguir, y aseguró que aún no tiene decidido su futuro, aunque tiene "muchas propuestas".

"(Rafael Alique, director de comunicación del club) me dijo que iban a hacer una despedida después del partido (contra Sevilla) y mi contestación fue 'bueno, por lo menos alguien del club me dijo algo'. Él también se sorprendió, supuestamente", relató.

Fuera de los avisos formales, el artillero ya había pensado en una posible salida del cuadro madrileño. "Yo también estaba haciendo mil cosas pensando en mi futuro también, porque ya viene de hace tiempo", mencionó.

Respecto a su futuro, Suárez apunta a continuar en el fútbol europeo, pero también ha recibido llamadas de México, Brasil o Argentina, entre otros países. La meta del delantero centro es competir en una liga fuerte para llegar en buena forma al Mundial de Qatar 2022 junto a Uruguay.