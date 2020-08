Manuel Pellegrini sumó un nuevo refuerzo para la defensa de Real Betis

El zaguero Víctor Ruiz, que viene de jugar en la última temporada en Besiktas y que antes militó en Espanyol, Valencia, Villarreal y Napoli se transformó este lunes en el nuevo refuerzo de Real Betis de cara a la temporada 2020-21.

El defensor catalán, de 31 años, se convierte así en el tercer fichaje del equipo verdiblanco luego de la llegada de Manuel Pellegrini luego de los arribos del lateral Martín Montoya, y del portero chileno Claudio Bravo.

El nuevo jugador bético fue seleccionado español en las categorías sub 17, sub 19 y sub 21 y en 2011 se proclamó campeón de Europa sub 21, aunque luego no tuvo opciones en el combinado adulto.