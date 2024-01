Pellegrini sobre oferta de Arabia que rechazó: Sentía una obligación con la gente de Betis

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, admitió que le hubiera gustado ir al fútbol de Arabia Saudita, desde donde recibió una oferta, pero que no podía "dejar botado" al club español en mitad de su proyecto.

"La parte del dinero no es la más importante, en Arabia se está haciendo algo importante en el fútbol y así se está demostrando. Hay un programa que ojalá funcione y mientras mejor sea el fútbol en todas partes del mundo la actividad siempre va a mejorar", detalló.

Agregó que se mantuvo en el club porque "yo sentía una obligación, sobre todo con la hinchada de Betis, que ha mostrado un cariño permanente y no quería dejar botado un proyecto a mitad de camino porque no había ninguna razón... no me arrepiento para nada, me hubiera gustado ir porque se está desarrollando un fútbol que parece que va a ser de una importancia grande".

Respecto al regreso de la competión tras el receso navideño, Pellegrini aseguró que existe "una carencia importante en defensa" desde el traspaso de Luiz Felipe Ramos y convocó a dos zagueros del filial debido a la "falta de centrales".

Pellegrini recordó que Real Betis "quedó fuera de la Europa League por esa falta de centrales en el último partido" ante Glasgow Rangers, "y ahora tampoco estará Chadi Riad", convocado por Marruecos para la Copa de Africa, por lo que citó al central francés Nobel Mendy y al lateral diestro Pablo Busto.

El técnico santiaguino explicó que la lesión de Marc Bartra, aún sin fecha de reaparición, "agravó el problema" con los centrales y que "(Héctor) Bellerín sufre un esguince de tobillo" que le impide medirse a Celta, contra el que tampoco estará Youssouf Sabaly, quien "se va el día 6 con Senegal" y "hará la puesta a punto futbolística allí" tras varios meses de baja por lesión.

Estas ausencias debido a la Copa de África no perturban a un Pellegrini que se define como "un total defensor de las selecciones: uno sabe, cuando contrata jugadores africanos, que su torneo continental será en enero. Hay que contar con eso como se cuenta con que habrá lesiones", dijo.