Pellegrini y chances de Betis de ir a la Champions: Queremos ganar y ver hasta donde llegamos

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, afirmó sobre las opciones de su equipo de meterse en la Liga de Campeones, para lo que debe ganar los dos últimos partidos y que Sevilla pierda los suyos, que "el deseo es sumar tres puntos" el domingo ante Granada "y ver hasta dónde se puede llegar".

El técnico verdiblanco dijo este sábado en rueda de prensa que es consciente de que "clasificar para 'Champions' no depende" sólo de los resultados de Betis, aunque reconoció que "el vestuario está pendiente de los dos partidos" que debe jugar y "todo lo demás son especulaciones".

El chileno advirtió de que Granada, que visita el "Benito Villamarín" en esta penúltima jornada, "es un equipo que saca resultados" últimamente, después de haber "bajado la cuota de goles recibidos", por lo que será "un rival complicado" de batir.

También dejó claro que "la temporada no está terminada", por lo que este domingo piensa "colocar el mejor once inicial disponible" aun sin renunciar a las "muchas rotaciones que ha habido durante todo el año, sin nombres fijos", porque "no es sólo el que inicia el partido, sino que los cinco cambios también son importantes".

El duelo, en la penúltima fecha de La Liga de España, está programado para este domingo, a las 13:30 horas (17:30 GMT).