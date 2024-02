Sebastián Beccacece afirmó que no sabe por qué lo expulsaron, pero aceptó la sanción

El entrenador de Elche, Sebastián Beccacece aceptó la sanción por tres partidos, aunque indicó que aún no sabe cuál fue el motivo para ser expulsado en el partido ante Eibar en la segunda división española.

"No queda más que aceptarlo. Y ya está, pero no sé por qué me expulsaron", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

"Se lo pregunté después al árbitro, pero dijo que no quería hablar del partido", indicó Becacece, quien insistió que únicamente levantó mínimamente los brazos como protesta.

"Jamás le falto el respeto a los árbitros. Después sí que tuve una no correspondía, pero era porque no entendía la expulsión", dijo en alusión a que entró varios metros en el campo pidiendo explicaciones por la expulsión.

El entrenador estará fuera por las próximas tres jornadas, donde enfrentarán a Cartagena, Alcorcón y Villarreal B, siendo el argentino Guillermo Andrés Marino quien ocupará su lugar en la banca.

"Que no esté yo no va a ser un condicionante para que el equipo haga lo que tiene que hacer. Lo del banquillo es circunstancial. Tengo la convicción de que el equipo va a hacer un gran partido". Dijo.