Zaguero de Betis Marc Bartra acusó durísimos insultos de Vinicius

El defensor de Real Betis Marc Bartra acusó que el nóvel delantero de Real Madrid Vinicius Jr. lo insultó en durísimos términos durante el partido que ambos equipos animaron el domingo en el Estadio "Benito Villamarín".

El ex jugador de Barcelona indicó que "Vinícius estaba más tiempo en el suelo que de pie. Le reclamé que no se tirara y me llamó hijo de... bueno, se acordó de mi madre tres veces".

"Le queda mucho por aprender, no creo que sean las formas adecuadas en un jugador de Real Madrid", finalizó Bartra.

Real Madrid ganó 2-1 en su visita al conjunto andaluz.