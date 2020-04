¡Conmoción en Francia! Médico de Stade de Reims contagiado con coronavirus se quitó la vida

Este domingo, la prensa francesa informó que el médico de Stade Reims Bernard González, contagiado por coronavirus, se quitó la vida en su casa en medio de su cuarentena.

Según indicó Le Parisien, el profesional estaba encerrado hace días con su esposa en su hogar, lugar donde decidió suicidarse, dejando antes una carta explicando su decisión.

"Pienso en sus padres, su esposa, su familia... Él es una víctima colateral del COVID-19, porque había sido detectado positivo y estaba en cuarentena. Sé que dejó una nota para explicar su gesto, pero no sé su contenido. Era un gran profesional, apreciado y reconocido por todos", dijo el alcalde de Reims, Arnaud Robinet.

Por su parte, David Guion, entrenador del club, señaló en L'Equipe que "mi presidente me acaba de informar. Es muy difícil hablar de ello. Estamos en shock. Dejó una carta explicando su gesto, pero ya no lo sé. No puedo hablar de ello".

Su club también manifestó su tristeza a través de redes sociales y envió las condolencias a la familia.