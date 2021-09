Develan dura frase de Mbappé contra Neymar y hablan de un quiebre entre ambos

Los dos fichajes más caros de la historia de París Saint-Germain, Kylian Mbappé y Neymar, parecen haber finalizado una armoniosa relación luego de que se develaran una dura frase del delantero galo contra su compañero de ataque brasileño.

El episodio fue revelado por la cadena de televisión Canal+, donde se hace eco de una lectura de labios realizada al campeón del mundo en el banco de suplentes tras ser sustituido. Ahí, el francés no escondió su frustración y dijo a un compañero: "Ese 'clochard' no me la pasa".

Ese término es parte del francés coloquial y tiene varias traducciones: Literalmente es "vagabundo" o "sin techo", pero también puede ser interpretada como 'pendejo', 'mierda', 'payaso' o incluso 'apestoso'.

La referencia, claramente dirigida al brasileño, ha abierto un nuevo frente en el vestuario del elenco galo en vísperas del duelo de Liga de Campeones contra Manchester City, su verdugo en esa competición el año pasado.

El club ha hecho todo lo posible por minimizar el roce. Los dos jugadores aparecieron hablando tras el duelo y en la sesión de entrenamiento del día siguiente se les vio riendo juntos, como queriendo decir que todo va bien.

Las palabras de Mbappé sobre Neymar pueden abrir otro frente, dado que L'Équipe especula ya con un conflicto de más amplio calado: La llegada del argentino Lionel Messi no ha hecho más que empeorar, al igual que la negativa del francés a renovar su contrato, que acaba a finales de esta temporada.

El idilio, especula el rotativo, puede haber acabado y Mbappé se siente desplazado en un vestuario donde el sector latino ha ganado peso progresivamente y donde él no encaja.