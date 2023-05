Impactante: Futbolista rompió en llanto en plena cancha por la muerte de su madre

Una imagen impactante entregó el fútbol internacional durante el fin de semana, ya que un jugador rompió en llanto en pleno campo de juego producto de la muerte de su madre.

Se trata del guineano Issiaga Sylla, quien llamó la atención en el duelo de su equipo Montpellier ante contra Nantes (3-0) al llorar desconsoladamente, siendo contenido por sus compañeros, situación que no se entendió en el momento, aunque su técnico Michel Der Zakarian explicó la situación tras el compromiso.

"Nos hemos enterado esta mañana de la muerte de la madre de Issiaga Sylla. Estaba muy deprimido. De todos modos, decidió jugar con nosotros. Es un buen soldado. Son cosas difíciles que pasan en la vida. Cuando se pierde a una madre, es muy complicado", declaró en Canal +.

Revisa el momento:

Toutes nos condoléances à Issiaga Sylla qui a appris le décès de sa mère avant le match entre Nantes et Montpellier et qui a craqué pendant le match…

Nous apportons notre soutiens au joueur et sa famille.



Soit fort Issiaga elle repose en paix et elle est fière de toi 🕊️ pic.twitter.com/BVje08JtLJ