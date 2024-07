Marsella contrató a delantero que se agarró a combos con Alexis Sánchez

La controversia es el concepto que mejor podría definir la llegada del nuevo fichaje de Olympique de Marsella, club que puja por adquirir también y nuevamente al delantero chileno Alexis Sánchez.

Luego de su buena temporada en el fútbol español, los años tormentosos parecen haberse esfumado de su carrera, pero la polémica lo persigue desde antes de ser denunciado por su expareja por violencia doméstica en enero de 2022.

Sin duda la llegada de Mason Greenwood al único campeón europeo de su país, en calidad de ser el fichaje más caro de la historia del club, dio que hablar en Francia.

La pelea a combos del nuevo fichaje de Marsella con Alexis Sánchez

Un tema del que poco se habló hasta ahora y reflotó justo con la llegada del británico Mason Greenwood a la zona gala, fue la pelea que tuvo con Alexis Sánchez, incluso antes de ser denunciado por Harriet Robson, madre de su hijo. Aquel episodio le costó la salida forzada de Manchester United.

Su historial de agresiones no solo fue reducido a la violencia doméstica, sino también a conductas laborales del mismo tono, con el jugador chileno como su contrincante de aquella ocasión, cuando ambos eran compañeros en el club más grande de Manchester.

Fue en agosto de 2019 que una fuerte patada de Greenwood sobre Alexis durante un entrenamiento en el complejo deportivo de los "Diablos Rojos", terminó en una pelea que -según la prensa inglesa- llegó a los golpes entre ambos futbolistas y debieron ser separados por sus compañeros, lo que colmó la paciencia del tocopillano.

Días más tarde, tras conocer la postura del entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer optó por salir del club tiempo después, por lo que desde ese entonces ambos jugadores no se pueden ver en un camarín.

La llegada de Mason Greenwood a Marsella fue tema por su historial de violencia

Una semana antes de su llegada, el edil marsellés y socio al día del Olympique Marsella no dejó pasar la instancia para criticar su inminente arribo a la ciudad francesa.

"Masacrar a su esposa de esta manera es indigno de un hombre y creo que no puede tener su lugar en este equipo. No quiero que mi club se llene de vergüenza", fue parte de lo que expuso Benoit Payan, lo que no evitó que el futbolista fuera anunciado con con bombos y platillos en la cuenta oficial del club.