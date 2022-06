Mauro Icardi explotó contra periodista por una dura crítica

Al futbolista argentino Mauro Icardi se le acabó la paciencia en torno a los rumores respecto a su futuro y fue así como explotó en contra de un periodista italiano de La Gazzetta dello Sport.

Alessandro Grandesso, de La Gazzetta dello Sport acusó al futbolista que hoy por hoy está en Africa disfrutando de sus vacaciones "disfrutar de la buena vida y de dejar su carrera en peligro".

Icardi subió a su cuenta de Instagram una imagen de la publicación y no dudó en contestar lo redactado por el comunicador.

"Estoy en África, Alessandro, el año que viene te dejo organizar mis vacaciones si quieres. ¿O estos discursos son una tontería como todos los años? Cuando marcaba 30 goles por temporada, había los mismos argumentos", escribió el futbolista.

"¿Carrera en peligro? Todavía tengo dos años de contrato. No parece tan grave como lo aclaras con la basura escrita. A mis 29 años no te preocupes que con casi 200 goles marcados todo el mundo me conoce bastante bien. Y luego decido quedarme y ponerme a disposición. Muchas gracias, te abrazo fuerte desde África, con los gorilas, con los leones y todos mis amigos que tienen más respeto que un periodista como tú", añadió.