Arjen Robben será baja para Groningen por lo menos hasta diciembre

El futbolista de Groningen Arjen Robben será baja por lo menos hasta diciembre debido a diversas molestias físicas y seguirá un programa de entrenamiento individual para acelerar su recuperación, anunció este martes el club neerlandés en un comunicado.

"No voy a negar que es un poco decepcionante. Esperaba participar en más partidos, pero después de algunos pequeños dolores y molestias, la realidad es que no he podido", dijo Robben, que solo ha jugado 44 minutos en lo que va de temporada.

"Estos son los baches que dijimos desde el principio que vendrían. Eso no es extraño, pero es un revés. Esperaba más y mejor, pero no es ilógico cuando paras durante un año, tienes cierta edad y un historial de lesiones", añadió el futbolista de 36 años.

Robben anunció su retiro en julio de 2019, pero sorprendió al mundo del balompié cuando dijo el pasado junio que volvía a ponerse las botas para jugar en Groningen, el modesto equipo de la primera división neerlandesa en el que se formó.

Tras una pretemporada esperanzadora en la que incluso marcó un gol, tuvo que retirarse lesionado en el minuto 30 del primer partido de la temporada contra PSV Eindhoven.

Fue baja en los siguientes tres encuentros y reapareció contra Utrecht, pues salió al campo los últimos 14 minutos, pero desde entonces no ha vuelto a ser convocado.

"Los golpes no son divertidos, pero son parte del fútbol. Seguimos adelante, sin garantías. Todavía espero llegar a donde quiero estar", dijo el ex Real Madrid, que aseguró que a pesar de las molestias se siente "fuerte físicamente" y aún nota buenas sensaciones "con los regates, los movimientos y el balón".