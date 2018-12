Agenda internacional: La liga inglesa recibe el 2019 con fútbol

Arranca un nuevo año, pero el fútbol sigue su curso normal. Eso al menos en Inglaterra que tendrá acción tanto el 1 como el 2 de enero, jornada en la que se le suma el fútbol de Portugal donde militan los chilenos Juan Delgado y Nicolás Castillo.

Martes 1 de enero

Liga inglesa

Everton vs. Leicester City, 09:30 horas.

Arsenal vs. Fulham, 12:00 horas.

Cardiff City vs. Tottenham, 14:30 horas.

Segunda División inglesa

Nottingham Forest vs. Leeds United (Marcelo Bielsa), 12:00 horas.

Miércoles 2 de enero

Liga inglesa

Bournemouth vs. Watford, 16:45 horas.

Chelsea vs. Southampton, 16:45 horas.

Huddersfield vs. Burnley, 16:45 horas.

West Ham United (Manuel Pellegrini) vs. Brighton, 16:45 horas.

Wolves vs. Crystal Palace, 16:45 horas.

Newcastle vs. Manchester United (Alexis Sánchez), 16:45 horas.

Liga portuguesa

Santa Clara vs. Tondela (Juan Delgado), 13:00 horas.

Portimonense vs. Benfica (Nicolás Castillo), 17:15 horas.

Jueves 3 de enero

Liga inglesa

Manchester City (Claudio Bravo, lesionado) vs. Liverpool, 17:00 horas.

Liga española

Villareal vs. Real Madrid, 17:30 horas.