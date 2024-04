Leicester City coronó su ascenso con el título de campeón de la Championship en el fútbol inglés

Leicester City, que había garantizado su ascenso a la Premier League el pasado viernes, coronó aquel suceso este lunes proclamándose campeones de la Championship, la Segunda categoría del fútbol inglés.

El elenco de los "Zorros" visitó en esta jornada a Preston en el cierre de la penúltima fecha del certamen, y celebró una contundente victoria de 3-0 a su favor.

Los goles de la escuadra que dirige el italiano Enzo Maresca fueron convertidos por el experimentado Jamie Vardy a los 36' minutos de la primera mitad y 52' del complemento, en tanto que Kasey McAteer cerró el resultado a los 67'.

