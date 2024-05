El portero brasileño Ederson se perderá lo que queda de temporada con Manchester City, luego de salir lesionado en el duelo contra Tottenham de mitad de semana (2-0).

Así lo informó el club inglés, señalando que el profesional sufrió "una pequeña fractura en la cuenca del ojo".

We can confirm that Ederson will miss the final two games of the season due to a small fracture of his eye socket.



Everyone at the Club wishes Ederson a speedy recovery 🩵



More information ⤵️