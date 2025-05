Atención Colo Colo: Vélez sigue apuntando al retorno de Claudio Aquino

Colo Colo no ha tenido, hasta el momento, el rendimiento esperado, especialmente considerando las figuras que llegaron como refuerzos. En el año del centenario del club, se esperaba una temporada festiva de principio a fin.

Sin embargo, eso no se ha reflejado en el terreno de juego, y varios fichajes han estado por debajo del nivel proyectado, como es el caso de Claudio Aquino. Este bajo rendimiento ha generado rumores sobre un posible regreso del jugador a su antiguo club, Vélez Sarsfield.

Incluso, el presidente de la institución ya ha manifestado públicamente su interés en contar nuevamente con Aquino en la plantilla. Ahora, quien se refirió al tema fue el técnico del equipo argentino.

El DT de Vélez le da luz verde al retorno de Aquino

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez, se refirió a Claudio Aquino en conferencia de prensa. Elogió al actual jugador de Colo Colo y dejó en claro que no vería con malos ojos su regreso al fútbol argentino.

"No sé nada sobre una posible vuelta de Claudio Aquino. Mientras él tenga contrato con otra institución, no podemos hacer nada. Pero, obviamente, jugadores como él me gustan", mencionó Schelotto. Cabe recordar que, por ahora, el volante argentino tiene contrato por dos años en el Cacique.