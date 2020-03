Arsenal hará importante donación a organizaciones que luchan contra el coronavirus en Inglaterra

Arsenal de Inlgaterra comunicó que donará cuantiosa donación de 163.000 euros (150.000 libras) a organizaciones locales que luchan contra la pandemia mundial de coronavirus.

Por medio de un comunicado el equipo inglés indicó que "la Fundación Arsenal donará 100.000 libras a organizaciones benéficas locales y organizaciones que apoyan a los más necesitados durante esta crisis de COVID-19".

"Otras 50.000 libras ya donadas a iniciativas de la comunidad local por The Arsenal Foundation, en asociación con Islington Giving, también se redirigirán al Fondo de Crisis de Islington Giving como parte de esta respuesta comunitaria de COVID-19", añade el escrito.

Además, informaron que a partir de este martes todos los vehículos del club estarán a disposición de los trabajadores del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido para que puedan transportarse.

