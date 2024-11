Brereton fue espectador: Southampton ganó su primer partido de la temporada en Premier League

El chileno Ben Brereton Díaz vivió una jornada agridulce este sábado. Si bien su equipo, Southampton, festejó su primera victoria de la temporada en la Premier League, el atacante nacional fue mero espectador del resultado.

Southampton derrotó por 1-0 a Everton en el St. Marys' Stadium por la Fecha 10 de la Premier, con un Brereton que vio todo el desarrollo del compromiso desde la banca de suplentes.

La estadía del atacante chileno no ha sido la más agradable con el elenco de Los Santos. De hecho, recientemente había sido enviado a jugar con el equipo Sub 21, lo que generó de paso que en la pasada fecha del certamen no fuese convocado en una derrota ante Manchester City.

Southampton se quedó tres puntos de oro en Premier

En cuanto a lo ocurrido en el terreno de juego del St Mary's Stadium, Southampton logró imponerse de manera dramática a Everton con un solitario gol de Adam Armstrong en los 85' minutos, y el resultado final pudo haber sido adverso para los de Brereton de no ser por una anotación anulada al portugués Beto en los Toffees, en los 89'.

Gracias a estos primeros tres puntos que cosechan en la temporada, la escuadra de Big Ben subió al penúltimo lugar de la tabla con 4 unidades, empezando a pensar en cómo escapar definitivamente de la zona de descenso de la Premier.

El próximo 9 de noviembre, Southampton deberá visitar a Wolverhampton, precisamente el colista del certamen.