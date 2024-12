El clásico de Everton vs Liverpool fue suspendido ¿Cuál es la razón?

Este sábado tenía un inicio imperdible para los futboleros, ya que a las 09:30 horas estaba programado el derby de Everton vs Liverpool por la Fecha 15 de la Premier League.

En ese compromiso los Reds iban a intentar mantenerse muy escapados en la cima de la liga inglesa, en la que tienen 35 puntos, a siete de sus perseguidores Chelsea y Arsenal (28 cada uno).

No obstante, apenas a horas de que se desarrollara el compromiso en Goodison Park, fue suspendido.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs