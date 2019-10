Esposa de Wayne Rooney acusó a la de Vardy de vender sus historias privadas de Instagram

Una controvertida polémica tuvo lugar en Inglaterra durante las últimas horas, ya que la esposa del delantero Wayne Rooney, Coolen, acusó a la cónyuge de Jamie Vardy, Rebekah, de vender sus historias privadas de Instagram a los medios británicos.

Luego de una serie de sospechas, la pareja del atacante ex Manchester United dio cuenta de que alguien estaba filtrando sus "secretos" personales a The Sun.

Para ratificar sus dudas, Coolen publicó historias falsas en su cuenta por cinco meses, bloqueando a todos su seguidores en la red social menos a uno, Rebekah, quien finalmente resultó ser la responsable detrás de estas filtraciones.

De momento, la esposa de Vardy ha negado las acusaciones por parte de Rooney, pero por todas las pruebas dan a entender que fue ella quien reveló partes de la vida íntima de la afectada.

- La acusación de Rooney contra Vardy en Twitter:

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1