Ex miembro de One Direction troleó con dureza al Leeds de Marcelo Bielsa

El ex miembro de One Direction Niall Horan recordó una antigua pugna con Leeds United para trolear al equipo de Marcelo Bielsa que fue eliminado de los play-offs de ascenso a la Premier League por Derby County.

Horan rememoró cuando la cuenta en Twitter del equipo británico le replicó una molesta frase: "A nadie le gusta Leeds", escribió el intérprete, a lo que la institución expuso: "A nadie le gusta tu carrera como solista".

Por ello, el cantante escribió que "entre Derby County y yo, hemos estado en Wembley en más ocasiones que Leeds en los últimos 12 años" para sacar provecho del mal momento de los los "whites".

Leeds quedó fuera de la final por un cupo en la Premier al caer con el equipo de Frank Lampard el miércoles por 4-2.

@LUFC . Between @dcfcofficial and I we’ve played at Wembley more times in the last 12 years than you lot . 👋 pic.twitter.com/dOAub5hAoD