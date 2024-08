Federico Chiesa se convierte en la contratación del día en la Premiere League

Los mercados de pases en Europa están próximos a su cierre, y los equipos siguen reforzándose de cara a los desafíos tanto en las ligas internas como en el campo internacional en las diferentes Copas del Viejo Continente. Y uno de los jugadores que sonó fuerte fue el delantero Federico Chiesa, que finalmente llega a la Premier League.

Chiesa tenía contrato por un año más con la Juventus, pero el jugador tenía el interés de emigrar, lo que el club no lo veía de manera negativa, ya que recibiría los montos de la transacción, y llegó a figurar como una opción al Barcelona.

El atacante de la Selección Italiana finalmente encontró nueva casa futbolística, ya que se convirtió por 13 millones de dólares en nuevo jugador del Liverpool y en un fichaje que lo ligará por cuatro años a los Reds, aunque en Inglaterra ya advierten que no llegará de titular y tendrá que disputar el puesto con Mohamed Salah, Luís Díaz o Diogo Jota.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.



Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.



Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.



Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4