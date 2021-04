Goleador de Leeds contó detalles de fuerte pelotazo que le dio a Bielsa en la nariz

El delantero inglés Patrick Bamford, goleador de Leeds United, contó algunos sabrosos detalles del momento en que le dio un pelotazo en el rostro a Marcelo Bielsa, su entrenador, por el cual sus lentes quedaron torcidos.

"Me vino la pelota y la conecté suavemente con mi pie izquierdo. Estaba cerca del córner y él justo parado en la línea de gol. No lo vi, así que le pegué al balón y fue directamente a su nariz". reveló en conversación con el podcast de Peter Crouch en la BBC.

"Lo único que vi fueron sus lentes volando a 10 metros. El se fue tapándose la nariz y yo le dije 'lo siento, lo siento', recriminándome a mí mismo. Se fue un poco enojado diciendo 'no es nada, no es nada', en español", continuó Bamford.

Dirigiéndose a Crouch, el atacante le señaló que "no sé si has notado en las últimas semanas que usa los mismos lentes y no están rectos, están torcidos. Me siento realmente mal, debería conseguirle un par de anteojos nuevos, pero tengo miedo de volver a mencionarle el hecho".