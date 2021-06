Histórico: Una mujer está a un paso de ser la presidenta del fútbol inglés

Un hecho histórico está muy cerca de suceder en la Federación Inglesa de Fútbol luego de que Debbie Hewitt quedara a un paso de transformarse en la primera mujer en asumir como presidenta de la institución tras 158 años de existencia.

Hewitt fue propuesta por la junta y, de ser confirmada (como se supone que sucederá el 22 de julio), asumirá el cargo definitivamente en 2022.

"Nos complace anunciar que nuestra junta ha nominado a Debbie Hewitt MBE para convertirse en nuestra nueva presidenta a partir de enero de 2022, sujeto a la ratificación de nuestro consejo", comunicó la FA a través de sus redes sociales. La dirigente fue seleccionada por unanimidad al cabo del voto de los siete miembros de la cúpula administrativa.

Hewitt, destacada y entendida del mundo de los negocios (ejecutiva corporativa, presidenta no ejecutiva de Visa Europe, BGL Group y White Stuff y presidenta de Restaurant Group) es la indicada para ocupar el lugar de Peter McCormick, quien cumple con su interinato luego de la renuncia de Greg Clarke en noviembre del 2020 tras disculparse de un comentario racista.

"Disfruto de la oportunidad de presidir una organización que tiene el potencial de ser una fuerza muy positiva para el bien durante todo el juego y en todo el mundo", anunció en el sitio de la FA luego de la noticia.

"Soy una apasionada por el fútbol desde muy joven y estoy entusiasmada por la oportunidad de jugar mi rol en la elaboración del futuro de algo que significa tanto para tanta gente", siguió.

