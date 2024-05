Ipswich Town regresa a la Premier League tras 22 años

Este fin de semana se jugó la última jornada de la Football League Championship y el conjunto de Ipswich Town venció por 2-0 a Huddersfield Town con goles de Wesley Burns y Omari Hutchinson en el duelo que se disputó en el Estadio Portman Road.

Los blues son los archirrivales del Norwich City, equipo donde milita el chileno Marcelino Núñez, y tras conseguir el ascenso a la primera división inglesa, se inscribieron en la historia pues recientemente habían ascendido a la segunda división.

El Ipswich quedó a un punto de Leicester City, y cosechó un tremendo torneo. Los dirigidos por Kieran McKenna jugaron 46 partidos, ganaron 28, empataron 12 y perdieron seis encuentros. Sumaron un total de 96 puntos.

Fueron 22 años los que pasaron para retornar a la primera división y su última aventura en la Premier fue en la temporada 2001-2002.

