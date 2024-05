Jurgen Klopp compartió emotivo vídeo de su oficina con sus fanáticos en redes sociales

Tras anunciar a principios de año que no continuará en Liverpool al finalizar la temporada, Jürgen Klopp comenzó a despedirse del club, incluso desocupando su oficina en Anfield, tal como mostró en un vídeo.

A través de su cuenta oficial de Instagram que inauguró hace muy poco tiempo, el entrenador alemán compartió una 'historia' para los fanáticos, mostrando su oficina completamente vacía y esperando únicamente el partido de mañana para su adiós definitivo.

Esta situación generó cientos de comentarios de tristeza de los fanáticos 'reds'.

Liverpool recibirá al Wolverhampton este domingo a las 11:00 am. (15:00 GMT) por la última fecha de la Premier League. Los Reds se quedaron sin posibilidad de luchar por el título ocupando la tercera posición con 79 puntos.

Al explicar las razones de su salida, Klopp expresó su agradecimiento: "Amo absolutamente todo lo que tiene que ver con este club. Amo la ciudad, amo a nuestros hinchas, amo al equipo, amo al personal... Amo todo. Que haya tomado esta decisión les demuestra que estoy convencido de que era la que tenía que tomar".

"¿Por qué? Así es cómo soy yo, ¿Cómo puedo decir esto?, Me estoy quedando sin energía. No tengo problema ahora, obvio, pero creo que ya sé hace tiempo que es el momento de anunciar esto", señaló el próximo exentrenador del Liverpool.

🚨 Jurgen Klopp has completed his LAST training session as Liverpool manager! 🥲 pic.twitter.com/wgYZCqKcaG