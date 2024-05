Phil Foden fue elegido mejor jugador de la temporada en la Premier League

El inglés Phil Foden fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2023-24 en la Premier League, un premio atribuido por quinto año consecutivo a un futbolista del Manchester City.

Foden, de 23 años, ha marcado 17 goles y ha entregado 8 asistencias, un récord personal, en 34 partidos, contribuyendo a que su equipo llegue a la jornada de este domingo como el principal candidato a quedarse con el título del certamen inglés ya que están líderes con dos puntos de ventaja sobre el Arsenal.

El mediapunta ha sabido aprovechar la baja de su compañero Kevin De Bruyne para tomar las riendas del equipo que dirige Pep Guardiola.

Give it up for your Player of the Season... Phil Foden

El delantero inglés sucede a sus compañeros De Bruyne (ganador en 2019/2020 y 2021/2022) Ruben Dias (2020/2021) y Erling Haaland, quien lo ganó el año anterior.

El atacante noruego formaba parte de los ocho nominados, en compañía de Alexander Isak (Newcastle), Martin Odegaard y Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool) y Ollie Watkins (Aston Villa).

En la votación participaron un panel de expertos, incluyendo a antiguos jugadores y periodistas, pero no aficionados.

Foden logró un 'doblete', al haber conseguido también ser el jugador del año 2024 para la Football Writers' Association (FWA), la asociación de periodistas del fútbol inglés.

"Estoy muy orgulloso de haber ganado este premio", señaló Foden en un comunicado del City.

"La Premier League es reconocida por ser el campeonato más importante del mundo, es un placer ser nombrado con tantos grandes jugadores que han tenido temporadas excepcionales con nuestro club", indicó.

"He's the best player right now in the Premier League"



Here's just some of Phil Foden's best bits from the season so far