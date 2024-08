Ilkay Gündogan selló su retorno a Manchester City y dejó una sentida despedida en FC Barcelona

Ya es un hecho: Pep Guardiola cuenta de nuevo con uno de sus mejores hombres en la obtención de la Champions League y varias Premier en su periplo por Manchester City.

Se trata de Ilkay Gündogan, alemán que ha sido prenda de garantía para el DT español, y que tuvo un paréntesis al pasar una temporada por FC Barcelona.

El retorno del germano fue oficializado este viernes en Manchester y el jugador está disponible para jugar cuanto antes, este sábado ante Ipswich en el Etihad Stadium.

La despedida de Ilkay Gündogan de FC Barcelona para irse a Manchester City

Antes de que sus fotografías aparecieran con la camiseta del City, Gündogan le dedicó una sentida despedida a FC Barcelona, club en el que destacó, pero no logró los títulos que esperaba.

De todas formas, su adiós se debe a que el club necesita liberar salario para inscribir a Dani Olmo y así no infringir el Fair Playe financiero.

"Queridos culés. Después de un año ha llegado el momento de decir adiós. Vine aquí para afrontar un nuevo y apasionante reto, y estaba preparado para ello. Lo he dado todo para luchar por el equipo y el club de la mejor manera posible en una temporada difícil y tenía muchas ganas de ayudar a mis compañeros en la nueva campaña".

"Ahora me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, eso me hace sentir un poco menos triste. No obstante, ha sido una época con experiencias increíbles y altibajos. Siempre quise jugar en el Barça, y estoy muy agradecido por un recuerdo y una experiencia que me llevaré toda mi vida. Les deseo lo mejor para la temporada y para el futuro. La afición se merece que este gran club vuelva a estar entre los mejores del mundo. Visca el Barça! Mis mejores deseos, Ilkay", cerró.