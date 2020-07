Josep Guardiola: Nadie puede imitar a Bielsa y eso lo hace tan especial

El técnico de Manchester City, Josep Guardiola, destacó el ascenso de Leeds United a la Premier League y afirmó que para el torneo del fútbol de honor de Inglaterra será muy valioso contar con el técnico Marcelo Bielsa y aprender de su estilo de juego.

El DT aseguró que "nadie puede imitar a Bielsa y eso lo hace tan especial. Pienso, de forma honesta, que para el fútbol inglés será increíble que esté en la Premier League esta temporada y aprender de cómo juega su equipo".

Además indicó que pese a que él no fue su jugador, conoce "la influencia que causó en millones de jugadores que sí trabajaron con él. Aunque tuve suerte de hablar con él y verlo; -destaco- para el mundo del fútbol su ética, su conducta y la manera en que su equipo juega, es un entrenador auténtico, ningún otro técnico en el mundo puede jugar como él, su producto es increíble".

"Felicito, no solo a Bielsa, sino que a todo Leeds. Es un equipo histórico que después de 16 años está de vuelta y será bueno jugar en su estadio contra ellos. Han hecho un trabajo excepcional, pues no era fácil después que no lo lograron la temporada anterior. Lo hicieron un año después y eso demuestra cuán consistente son", concluyó.